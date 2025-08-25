تدريب 30 من العاملين بوزارة التضامن على النهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من السيد العميد عصام عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول التدريبات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لدعم قدرات العاملين المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير أنه في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز النهج الدامجة وترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم تنفيذ برنامج تدريبي استهدف 30 من العاملين بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أنه سبق تنفيذ برامج مماثلة للعاملين بمحافظتي القاهرة والجيزة، على أن يتم استكمال الخطة التدريبية لتشمل جميع العاملين المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية تباعًا، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تيسير حصولهم على الخدمات الاجتماعية بصورة عادلة ودامجة.