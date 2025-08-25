مصدر مقرب يكشف تفاصيل حادث وزير الكهرباء: مفهوش خدش ورجع بيته.. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن زوجة الوزير لم تكن برفقته في وقت الحادث، وأن الوزير لم يصب بأي خدوش وهو بحالة جيدة في منزله.

أما بالنسبة للمرافقين، فقد تعرض أمينا شرطة وموظف كانوا معه لإصابات طفيفة، حيث يعاني أحدهم من كسر في ساقه، وجميعهم يتلقون العلاج حاليًا في مستشفى الشرطة.

لا إصابات للوزير.. تفاصيل جديدة حول حادث سيارة وزير الكهرباء ومرافقيه

وأكد المصدر، فى اتصال هاتفي بـ"صدى البلد"، أن حالة الوزير الصحية مستقرة ولا توجد أى إصابات قائلًا "الحمد الله هو مافيهوش أي خدش ورجع البيت".

كما أكد المصدر أن زوجة وزير الكهرباء لم تكن متواجدة معه أثناء الحادث، وأن "2 من الأمناء إضافة إلى موظف موجودين حاليا في مستشفى الشرطة، وأنهم مصابون بكدمات وكسر في ساق أحدهم".

وكان موكب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تعرض إلى حادث مروري أثناء سفره إلى مدينة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات ومواقع العمل التابعة للوزارة.

وقع الحادث على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي فى الساعة الحادية عشرة مساء الأحد وأسفر عن إصابة سائق السيارة الخاصة بالحراسة وأحد أفراد الحراسة بكدمات وجروح خفيفة.

واطمئن الدكتور محمود عصمت على الطاقم وتم إجراء الفحوصات اللازمة بأحد المستشفيات.