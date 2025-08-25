قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أهالي فتيات ضحايا الطريق الإقليمي في المنوفية يتوجهون لأداء العمرة..صور

أسر فتيات كفر السنابسة
أسر فتيات كفر السنابسة
مروة فاضل

توجه عدد من أسر فتيات كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية ضحايا الطريق الإقليمي والبالغ عددهم 18 فتاة وشاب لأداء فريضة العمرة اليوم بالاراضي المقدسة.

جاء ذلك بعد تبرع سيدة رفضت ذكر اسمها الي وزارة التضامن الاجتماعي بالتكفل بعمرة لكل من الاب والام الذين فقدوا أبناءهم في حادث الطريق الإقليمي.

وحرص أهالي قرية كفر السنابسة علي مشاركة الأهالي أسر الضحايا في توديعهم أثناء توجههم لأداء فريضة العمرة.

وقال أهالي الفتيات الضحايا، أن قلبهم حزين علي فراق بناتهم والعمرة جاءت لتخفيف الآثار النفسية من حادث فراق بناتهم.

يذكر أن 18 فتاة وشاب من أبناء قرية كفر السنابسة قد راحوا ضحية الطريق الإقليمي اثر اصطدام سيارة تريلا بهم أثناء توجههم الي عملهم باحدي محطات تصدير العنب بالسادات.

