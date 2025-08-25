محسب: المصريون بالخارج دائما يلبون نداء الوطن في الاستحقاقات الدستورية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مواعيد انتهاء عملية التصويت في جولة الإعادة لإنتحابات مجلس الشيوخ، تختلف حسب توقيت كل دولة، مشيرا إلى أن النتائج ستظهر عقب انتهاء التصويت في جميع الدول.

وقال أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “اليوم”، أن عملية التصويت في جولة الإعادة للمصريين بالخارج تمثل مشهدا مشرفا يعكس وعي المصريين وارتباطهم بوطنهم.

وتابع وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن المصريين بالخارج دائما يلبون نداء الوطن في الاستحقاقات الدستورية الهامة، حتى لو تركوا أعمالهم وأوقاتهم الخاصة، ليؤدوا واجبهم الوطني.