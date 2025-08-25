ثقافة بلا حدود .. قوافل تجوب البحر الأحمر وتنشر الفن والإبداع| صور

انطلقت فعاليات برنامج "القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة" في فرع ثقافة البحر الأحمر، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي والإبداع في القرى الأكثر احتياجًا للخدمة الثقافية، ويستمر البرنامج، الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 28 أغسطس، ليشمل مواقع شلاتين وأبو رماد.شهد قصر ثقافة الشلاتين ليلة افتتاحية مميزة، حيث قدمت فرقة القصير للفنون التلقائية عرضًا فنيًا غنيًا بالتراث بقيادة الفنان علاء منصور. استمتع الجمهور بعزف على آلة السمسمية، وأغانٍ تراثية أداها الفنانان فوزي سيد ومنصور جمعة، منها أغنيتا "البحر الأحمر" و"الأسمرانية". كما تفاعل الحضور مع الرقصات التراثية لمدينة القصير التي قدمها الفنانان محمود فكري وأحمد هشام، بالإضافة إلى مشاركة أطفال الشلاتين بعروض تعبر عن تراث الجنوب.​لم تقتصر الأنشطة على العروض الفنية فقط، بل امتدت لتشمل مجموعة من الفعاليات التي أثّرت الحراك الثقافي في المنطقة، بينها ​أمسية ببيت ثقافة سفاجا بمشاركة شعراء نادي أدب سفاجا، واستضاف بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "الشباب بين القوة والضعف"، فيما فتحت مكتبة الطفل والشباب بالقصير أبوابها لـ"يوم مفتوح" لاكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال في مجالات الشعر والغناء والأداء الحركي، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة معلومات عامة لتنمية مهارات القراءة والاطلاع.نظمت القافلة ورش عمل متخصصة، حيث أقام قصر ثقافة حلايب ورشة للفنون التشكيلية عن البيئة المحلية، ونظم بيت ثقافة القصير ورشة لتكنولوجيا "سكراتش" بالتعاون مع جمعية المحافظة على التراث، بالإضافة إلى ورشة للأداء الحركي خصصت لتدريب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على الرقصات والأغاني.