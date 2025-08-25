قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
عودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجأت للمواطنين عن الأحوال الجوية
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
وزارة الصناعة تبحث تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مجال السيارات
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة بلا حدود .. قوافل تجوب البحر الأحمر وتنشر الفن والإبداع| صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

انطلقت فعاليات برنامج "القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة" في فرع ثقافة البحر الأحمر، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي والإبداع في القرى الأكثر احتياجًا للخدمة الثقافية، ويستمر البرنامج، الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 28 أغسطس، ليشمل مواقع شلاتين وأبو رماد.شهد قصر ثقافة الشلاتين ليلة افتتاحية مميزة، حيث قدمت فرقة القصير للفنون التلقائية عرضًا فنيًا غنيًا بالتراث بقيادة الفنان علاء منصور. استمتع الجمهور بعزف على آلة السمسمية، وأغانٍ تراثية أداها الفنانان فوزي سيد ومنصور جمعة، منها أغنيتا "البحر الأحمر" و"الأسمرانية". كما تفاعل الحضور مع الرقصات التراثية لمدينة القصير التي قدمها الفنانان محمود فكري وأحمد هشام، بالإضافة إلى مشاركة أطفال الشلاتين بعروض تعبر عن تراث الجنوب.​لم تقتصر الأنشطة على العروض الفنية فقط، بل امتدت لتشمل مجموعة من الفعاليات التي أثّرت الحراك الثقافي في المنطقة، بينها ​أمسية ببيت ثقافة سفاجا بمشاركة شعراء نادي أدب سفاجا، واستضاف بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "الشباب بين القوة والضعف"، فيما فتحت مكتبة الطفل والشباب بالقصير أبوابها لـ"يوم مفتوح" لاكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال في مجالات الشعر والغناء والأداء الحركي، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة معلومات عامة لتنمية مهارات القراءة والاطلاع.نظمت القافلة ورش عمل متخصصة، حيث أقام قصر ثقافة حلايب ورشة للفنون التشكيلية عن البيئة المحلية، ونظم بيت ثقافة القصير ورشة لتكنولوجيا "سكراتش" بالتعاون مع جمعية المحافظة على التراث، بالإضافة إلى ورشة للأداء الحركي خصصت لتدريب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على الرقصات والأغاني.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة ثقافة البحر الأحمر السمسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

ترشيحاتنا

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

بالنعناع وبذور العنب .. وصفات طبيعية لعمل مقشر الشفاة فى المنزل

مقشر الشفاة
مقشر الشفاة
مقشر الشفاة

أكلة المطاعم.. طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو

أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد