برلمانية: إعلان المجاعة في غزة جريمة ضد الإنسانية.. وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة

أكدت النائبة حياة خطاب ، عضو مجلس الشيوخ، أن ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن وصول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى مستوى المجاعة رسميًا، يعد جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة.

وشددت خطاب في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن سياسات الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، مؤكدة أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية مكتملة الأركان تستوجب تدخلاً عاجلًا من المجتمع الدولي.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ ، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وفتح الممرات الإنسانية لإدخال الغذاء والدواء والوقود، محذرة من خطورة استمرار الصمت الدولي الذي يمثل غطاءً لهذه الممارسات غير الإنسانية.

وأكدت خطاب أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمنًا فادحًا نتيجة تخاذل المجتمع الدولي، داعية كافة البرلمانات والاتحادات النيابية العربية والدولية إلى تحرك منظم لفضح جرائم الاحتلال، والعمل على محاسبته أمام المحاكم الدولية المختصة.