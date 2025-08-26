الباز: عرض لإسقاط ديون مصر مقابل الموافقة على تهجير الفلسطينيين.. والقاهرة رفضت

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن تفاصيل عرض لإسقاط الديون المصرية، مقابل موافقة القاهرة على تهجير الفلسطينيين.

وأشار" الباز"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ،في برنامج "على مسؤوليتي "،المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن هدف جماعة الإخوان هو تفكيك الشعب المصري، مشبّهًا إياها بحركة حماس التي تفرض شروطها ولا يهمها الشعب الفلسطيني ،مضيفاً أن الإخوان حتى هذه اللحظة لم يغادروا محطة 30 يونيو 2013.

وأوضح أن الجيش المصري حمى مصر من السقوط ،وحافظ على وحدة الوطن إلى الأبد، مؤكدًا أن جماعة الإخوان تهاجم أهل غزة الذين يموتون يوميًا بسبب رفضهم لحماس،مختتماً حديثه بالتأكيد على وجود محاولات لإفقاد مصر قيمتها الثقافية والحضارية بأيدي بعض أبنائها لهدم الوطن، مشيرًا إلى تصريح وزير الخارجية الفلسطيني بأن مصر عُرض عليها إسقاط الديون مقابل الموافقة على التهجير، لكنها رفضت ذلك بشكل قاطع.