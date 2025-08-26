ردة فعل ريبيرو تجاه لاعبيه بعد التعادل مع غزل المحلة

كشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن، عن ردة فعل خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي بعد التعادل مع غزل المحلة.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "خوسيه ريبيرو عنّف لاعبي الأهلي بعد لقاء غزل المحلة بسبب إضاعة الفرص".

وانتهت مباراة الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسيطر النادي الأهلي علي مجريات المباراة خلال الـ 90 دقيقة.

واهدر لاعبو الأهلي على مدار 90 دقيقة العديد من الفرص الكبيرة وسط بسالة دفاعية لخط ضهر فريق غزل المحلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة هجوما ضاغطا من الأهلي، وفي المقابل بسالة دفاعية من جانب دفاع غزل المحلة.

وكاد تريزيجيه أن يُحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة، إلا أنها ارتطمت بالعارضة.