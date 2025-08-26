احذر .. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في السن بعقد الزواج

في إطار جهود الدولة للتصدي لظاهرة تزوير المحررات الرسمية وحماية حقوق الزوجين، أقر قانون العقوبات عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب في بيانات عقد الزواج، خاصة ما يتعلق بتغيير السن المحدد للزواج، حيث يعاقب المخالفون بالحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 227 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

و يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

