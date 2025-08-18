قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من التخطيط بتفعيل المراكز الخدمية الحكومية الإلكترونية بالجيزة والعريش
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عيادات طبية خارج القانون وعقوبات مشددة للمخالفين| اعرف التفاصيل

حبس
حبس
أميرة خلف

سلط قرار الصحة بغلق 10 عيادات غير مرخصة في جنوب سيناء، الضوء على ظاهرة انتشار مراكز وعيادات طبية غير مرخصة، والتي تعمل خارج إطار الرقابة الطبية والقانونية.

وطبقا لتصريحات وزارة الصحة، فقد تضمنت الحملة المرور على 28 منشأة طبية، وأسفرت عن 10 عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية، بسبب تشغيلها بدون ترخيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.


و  الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الخدمات الطبية، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى السائحين .

قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، تصدى لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.


وتضمن  القانون عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

قرار الصحة الصحة جنوب سيناء عيادات طبية عيادات غير مرخصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

ترشيحاتنا

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

رئيس جنايات أسيوط عن قضية قطعة الأرض: قبلنا العدول لوأد الفتنة في مهدها

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وراء الكواليس.. أبطال مجهولون يصنعون نجاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

محافظ الغربية

اجتماعات مكثفة بشأن الإيجار القديم وإزالة التعديات بمحافظة الغربية| ما الذي يحدث؟

بالصور

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد