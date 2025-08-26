تناولت المخدرات وحدها.. عاطل يعذب عشيقته حتى الموت ويلقي جثتها بجوار الدائري

كشفت الأجهزة لأمنية بالجيزة لغز العثور على جثة فتاة بجوار سور الدائري بمنطقة بولاق الدكرور حيث تبين أن عشيقها وراء قتلها بعدما انهال عليها ضربا بعدما تناولت جرعة مخدر اشتراها بمفردها.

ألقت مباحث الجيزة القبض عليه وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بإبلاغ أهالي منطقة بولاق الدكرور بالعثور على جثة فتاة بجوار سور الطريق الدائري، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص ملابسات البلاغ وتبين العثور على جثة فتاة ثلاثينية مصابة بعدة إصابات وملفوفة في جوال، تمّ تشكيل فريق بحث الذي توصل من خلال جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة تم تحديد هوية الفتاة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عشيق المجني عليها عاطل وعاونه صديقه في التخلص من الجثة بالشارع.

واعترف المتهم الأول أنه تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها حيث تقيم برفقته في شقته وأنهما يتعاطيان المواد المخدرة ويوم الجريمة قام بشراء مخدرات ليتعاطاها سويا إلا أنه فوجئ بها تناولت جرعة المخدرات كاملة بمفردها ما أثار غضبه وانهال عليها ضربا بـ"شومة" حتى فوجئ بمقتلها.

وأضاف المتهم أنه فكر في طريقة للتخلص من الجثة خشية اكتشاف أمره فاستعان بصديقه وقاما بوضعها داخل جوال وحملاها على دراجة نارية وألقياها بجوار سور الطريق الدائري، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.