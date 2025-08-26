قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
حوادث

تناولت المخدرات وحدها.. عاطل يعذب عشيقته حتى الموت ويلقي جثتها بجوار الدائري

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت الأجهزة لأمنية بالجيزة لغز العثور على جثة فتاة بجوار سور الدائري بمنطقة بولاق الدكرور حيث تبين أن عشيقها وراء قتلها بعدما انهال عليها ضربا بعدما تناولت جرعة مخدر اشتراها بمفردها.

 ألقت مباحث الجيزة القبض عليه وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بإبلاغ أهالي منطقة بولاق الدكرور بالعثور على جثة فتاة بجوار سور الطريق الدائري، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص ملابسات البلاغ وتبين العثور على جثة فتاة ثلاثينية مصابة بعدة إصابات وملفوفة في جوال، تمّ تشكيل فريق بحث الذي توصل من خلال جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة تم تحديد هوية الفتاة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عشيق المجني عليها عاطل وعاونه صديقه في التخلص من الجثة بالشارع. 

واعترف المتهم الأول أنه تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها حيث تقيم برفقته في شقته وأنهما يتعاطيان المواد المخدرة ويوم الجريمة قام بشراء مخدرات ليتعاطاها سويا إلا أنه فوجئ بها تناولت جرعة المخدرات كاملة بمفردها ما أثار غضبه وانهال عليها ضربا بـ"شومة" حتى فوجئ بمقتلها.

وأضاف المتهم أنه فكر في طريقة للتخلص من الجثة خشية اكتشاف أمره فاستعان بصديقه وقاما بوضعها داخل جوال وحملاها على دراجة نارية وألقياها بجوار سور الطريق الدائري، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الجيزة جثة فتاة سور الدائري بولاق الدكرور

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

جانب من البرنامج

الأوقاف تطلق برنامجًا صيفيًّا للأطفال بالإسكندرية لتعزيز القيم الدينية والثقافية

دار الإفتاء

هل يجب صيام يوم المولد النبوي الشريف .. دار الإفتاء تجيب

كوابيس

هل النوم بعد صلاة الفجر يسبب كوابيس؟ الإفتاء ترد

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..
طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..
طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة..

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

