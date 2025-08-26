الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا إلكترونيا لصرف منح مالية للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المركز الإعلامي، أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مشيرًا إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.