قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية

مال
مال
كتب محمود مطاوع

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا إلكترونيا لصرف منح مالية للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المركز الإعلامي، أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مشيرًا إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التضامن منح مالية بدء العام الدراسي مساعدات مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

احمد كجوك

بروتوكول تعاون بين «المالية» والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

الضرائب المصرية

رشا عبد العال: دليل الخدمات الضريبية يوضح المستندات والخطوات وقنوات التقديم بوضوح تام

محمد عبد الوهاب

لماذا يقترب البنك المركزي من خفض تاريخي لأسعار الفائدة؟ خبير يجيب

بالصور

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد