مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية
أخبار البلد

التضامن تشارك في تدريب حول مهارات الاتصال الفعال وحماية النساء ذوات الإعاقة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من  خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن ورش العمل التدريبية المنفذة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك ضمن مشروع "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" لتعزيز الحماية والدعم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ عدد (2) ورشة تدريبية الأولى تناولت مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخر "التواصل الجيد" وتضمنت عدة محاور، منها: التعريف بالاتصال ومكوناته وأنواعه، ومقومات نجاحه، والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى استعراض أنماط وأشكال الشخصية وفق مقياسي إيريك بيرن وتوماس كينث.

كما تضمن التدريب ورش عمل تفاعلية وتطبيقات عملية، إلى جانب جلسات لتبادل الخبرات بين المشاركين.

كما تناولت الورشة الثانية سبل تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة، واستعراض آليات التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لخدمة الفئات المستهدفة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في الوصول إلى الخدمات، وأهمية إصدار دليل تدريبي لحمايتهن.

وشارك في التدريب ممثلو مكاتب التأهيل الاجتماعي بعدد من المحافظات، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويؤكد هذا التدريب أن الوزارة تضع في أولوياتها بناء قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية والإبداعية بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه يأتي في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والاهتمام بالعنصر البشري.

وأوصى التدريب بضرورة استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القبطية الإنجيلية في مجال بناء القدرات، والعمل على وضع خطة مشتركة لرفع وعي الأسر والنساء ذوات الإعاقة بحقوقهن، مع تعزيز التنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب التأهيل الاجتماعي بالمحافظات لتوفير آليات حماية فعّالة ومستدامة.

وزيرة التضامن الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي

