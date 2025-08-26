اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها وسط رام الله والبيرة

اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة في وسط مدينة رام الله والبيرة، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

استخدام كثيف للغاز والرصاص المطاطي

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالاختناق، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية.

تنديد فلسطيني بالتصعيد الإسرائيلي

وأدانت فعاليات ومؤسسات فلسطينية هذا الاقتحام، مؤكدة أنه يأتي ضمن تصعيد ممنهج ضد المدن الفلسطينية، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعين إلى تحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات.