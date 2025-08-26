جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط انتشار كثيف للجنود والآليات العسكرية في عدد من أحياء المدينة.

مداهمات واشتباكات محتملة

وبحسب المصادر، تشمل العملية مداهمات لمنازل ومواقع يُشتبه في تواجد نشطاء فلسطينيين بها، مع توقعات باندلاع اشتباكات مع الشبان الفلسطينيين في ظل التوتر الأمني المتصاعد بالمنطقة.

قلق من توسع العمليات العسكرية

وتسود حالة من القلق في الأوساط الفلسطينية من احتمال اتساع رقعة العمليات العسكرية لتشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية، في ظل تصعيد مستمر من جانب الاحتلال خلال الأسابيع الماضية.