الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينتي رام الله والبيرة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال.

إصابات بالاختناق جراء استخدام الغاز المسيل للدموع

وأوضح الهلال الأحمر أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الاحتلال لتفريق المتظاهرين والمقاومين في المنطقة.

نداءات لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين

وجدد الهلال الأحمر الفلسطيني دعوته إلى وقف الاقتحامات والاعتداءات على المدنيين، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الدولي وحماية الحقوق الإنسانية في الأراضي المحتلة.