محافظة رام الله: الاحتلال يواصل تنكيله بحجج واهية.. وباقون في أرضنا

أكدت محافظة رام الله والبيرة، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تبرير انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني بحجج واهية، من خلال اقتحام المدن والقرى، والاعتداء على المواطنين العزل وتخريب الممتلكات.

رسالة صمود وتحدٍ من أبناء المحافظة

وشددت المحافظة على أن الشعب الفلسطيني باقٍ في أرضه، متمسك بحقوقه الوطنية، رغم كل محاولات التهجير والتضييق، مؤكدة ثقتها في قدرة الفلسطينيين على الصمود في وجه العدوان المتواصل.

دعوات لوقف الانتهاكات وتدخل دولي عاجل

دعت المحافظة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته القمعية.