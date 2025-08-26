محافظ رام الله والبيرة: قوات الاحتلال تهاجم المواطنين العزل وتعتدي على ممتلكاتهم

أكدت الدكتورة ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها الوحشية على أبناء الشعب الفلسطيني العزل في المحافظة، عبر الاقتحامات المتكررة للأحياء السكنية ومداهمة المنازل وتخريب الممتلكات.

استهداف مباشر للمدنيين وممتلكاتهم

وقالت المحافظ إن القوات الإسرائيلية تعمدت ترويع السكان والاعتداء على الممتلكات الخاصة، ضمن سياسة ممنهجة لفرض العقاب الجماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

دعوات لتحرك دولي عاجل

ودعت “غنام” المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، مشددة على أن ما يجري في رام الله والبيرة يُضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.