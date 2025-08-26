قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خلف الزناتي يشكر محافظ الإسماعيلية لدعم معلمي المحافظة

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

شهد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم المعلمين والمعلمات المثاليين والمتميزين لعام 2025 بمحافظة الإسماعيلية، والذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين  بالإسماعيلية ، بمقر مدرسة تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم  بالإسماعيلية، وأشرف العربى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأسامة السيد أحمد، مدير الإدارة التعليمية بشمال الإسماعيلية، وأحمد حسين، رئيس النقابة الفرعية للمهن التعليمية، إلى جانب عدد من قيادات التعليم، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان النقابية، ولفيف من المعلمين وأسرهم، في أجواء احتفالية تعبّر عن التقدير المجتمعي لدور المعلم الرائد في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وخلال كلمته، أعرب خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن سعادته بالتواجد في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنها كانت وما زالت رمزًا للصمود والتحدي، وحصنًا منيعًا يحمي تراب مصر.

وقال الزناتي إن تكريم المعلمين المثاليين هو تكريم لرسالة التعليم وقيمة العطاء، مشيدًا بدورهم في غرس الانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب، واعتبارهم قدوة للأجيال القادمة.

كما وجه نقيب المعلمين التحية إلى محمد حسين، رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية، وأسامة السيد، رئيس اللجنة النقابية بمركز الإسماعيلية ومدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، على جهودهما في خدمة زملائهما المعلمين ودعمهم المتواصل.

وأكد الزناتي أن النقابة الفرعية بالإسماعيلية، بالتعاون مع النقابة العامة، لم تدخر جهدًا في دعم حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، لافتًا إلى أن النهوض بالتعليم لن يتحقق إلا بالنهوض بالمعلم.

وفي كلمته، ثمن نقيب المعلمين دعم اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، للعملية التعليمية ورعايته للمعلمين، مشيرًا إلى الإنجازات التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات، وخاصة تطوير التعليم.

كما أعلن الزناتي دعم نقابة المعلمين الكامل للقيادة السياسية ووقوفها خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، رغم كل التحديات.

واختتم الزناتي كلمته بتجديد العهد من نقابة المعلمين لكل للمعلمين قائلاً: “سنظل ندافع عن حقوقكم ونعمل على توفير كل سبل الدعم والمساندة، ونَعِدُكم بالمزيد من المكاسب والإنجازات التي تليق بدوركم ومكانتكم”.

وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المعلم يمثل حجر الأساس في بناء المجتمع، وهو الركيزة الأولى لأي نهضة تعليمية حقيقية، مؤكداً أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنمية شخصية الطالب وبناء وعيه.

وأضاف هاشم أن لجنة التعليم ناقشت عددا من تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية بما يضمن تحقيق مصالح المعلمين وتوفير البيئة الداعمة لهم، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما بالغا من نقيب المعلمين والبرلمان بهذا الأمر، وهناك تنسيق وتشاور مستمر مع نقيب المعلمين من أجل الانتهاء من تعديلات القانون خلال الفترة المقبلة، ايمانا بأن أي تطوير في العملية التعليمية يبدأ من دعم المعلم وتمكينه.

ووجه رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب خالص شكره وتقديره لنقيب المعلمين على جهوده فى دعم استقرار العملية التعليمية، كما وجه الشكر للمعلمين على ما يبذلونه من جهد وتفان في أداء رسالتهم السامية تجاه أبنائنا الطلاب.

وخلال اللقاء، أعلن الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن تقديم خصم بنسبة 25% للمعلمين بجميع فروع معامل مكة على مستوى الجمهورية، وذلك تقديرًا وعرفانًا بدورهم في خدمة العملية التعليمية.

وأكد دندش أن هذه المبادرة جاءت تزامنًا مع زيارة خلف الزناتي، نقيب المعلمين لمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المعلم يستحق كل أشكال الدعم والتقدير، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وفي ختام الاحتفالية، قام نقيب المعلمين بتكريم المعلمين والمعلمات المثاليين الذين تم اختيارهم بعد عملية تقييم دقيقة، تقديراً لتفانيهم في العمل وابتكاراتهم التربوية ودورهم البارز في خدمة المجتمع.

خلف الزناتي نقيب المعلمين مجلس النواب رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب محافظة الإسماعيلية وزارة التربية والتعليم مدير الإدارة التعليمية بشمال الإسماعيلية نقابة المعلمين محافظ الإسماعيلية

