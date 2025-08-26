قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هند صبري تحيي ذكرى وفاة والدتها دالندا: أصعب فراق

علا محمد

حرصت الفنانة التونسية هند صبري، إحياء ذكرى الأربعين يومًا على وفاة والدتها دالندا القلعي، داعية الله لها بالرحمة والمغفرة.


وشاركت هند صبري صورة جمعتها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وعلقت :"أربعون يوما على أصعب فراق.. اللهم يمّن كتابها ويسّر حسابها وثقّل اللهم يالحسنات ميزانها وثبّت على السراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنات، أسألكم الفاتحة والدعاء لروح والدتي العطرة".

وقد وجهت الفنانة هند صبري  رسالة شكر لكل من ساندها وواسها في وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتبت هند صبري: نيابة عن عائلتي،أحب أن أتقدم بجزيل الشكر و الامتنان لمن  قدم لي التعازي ووساني في وفاه والدتي الغاليه،سواء بالاتصال او الرسائل شكرا علي دعواتكم ،أسال الله لا يريكم حزنا في عزيز عليكم.

