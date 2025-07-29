هند صبري: أسال الله لا يريكم حزنا في عزيز عليكم

وجهت الفنانة هند صبري رسالة شكر لكل من ساندها وواسها في وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتبت هند صبري: نيابة عن عائلتي،أحب أن أتقدم بجزيل الشكر و الامتنان لمن قدم لي التعازي ووساني في وفاه والدتي الغاليه،سواء بالاتصال او الرسائل شكرا علي دعواتكم ،أسال الله لا يريكم حزنا في عزيز عليكم.

وكانت قد نعت الفنانة هند صبري ، والدتها بكلمات مؤثرة وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت هند صبري في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها عبر حسابها علي انستجرام :"أمي .. ممّا .. ممّاتي .. ماما.. دلندة.. بطاطس..بطّوس.. ماتت أمي وتوقف الوقت و سكت كل شيء.. من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا ، روحي وروحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير .. ".

وأضافت :"أمّي كانت إبنتي وصديقتي ورفيقة دربي وأكثر قلب أحبّني وأحببته .. كيف يدور العالم بدون أمّ ؟ يقولون أنّ الناّر تبرد و أنّ الحزن يصغر وأن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون و أنا لا أصدّق .. و أدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت و ذبل.. الله يرحمك يا أمّي.. و يتقبّلك في فسيح جنّاته و يأجرك على مرضك و تعبك و يصبّرني على الفراق.. والله يرحم كلّ أمّ ..".

وختمت هند صبري :"أرجو من كلّ من يحبّني و كلّ من عرفها قراءة الفاتحة و الدّعاء لها بالمغفرة و الرّحمة ..".

ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة هند صبري، بحسب ما أعلن والدها عبر موقع" إكس".