بيجو 301 سيدان سعرها 350 ألف جنيه.. صور

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بيجو 301 موديل 2014

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 301 موديل 2014، وتنتمي 301 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بيجو 301 موديل 2014 الخارجية

بيجو 301 موديل 2014

تظهر سيارة بيجو 301 موديل 2014 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بيجو 301 موديل 2014

بيجو 301 موديل 2014

تستمد سيارة بيجو 301 موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة بيجو 301 موديل 2014 الداخلية

بيجو 301 موديل 2014

تحتوي مقصورة بيجو 301 موديل 2014 علي العديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها أحزمة أمان، واضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر بيجو 301 موديل 2014

تباع سيارة بيجو 301 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 301 موديل 2014

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .