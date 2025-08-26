قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن
إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بعد دفع أعلى مبلغ كفالة في تاريخ القضاء اللبناني
بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»
أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة
توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط
بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه
الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا
أحمد موسى: تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم اللي بيهاجم مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيجو 301 سيدان سعرها 350 ألف جنيه.. صور

بيجو 301 موديل 2014
بيجو 301 موديل 2014
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بيجو 301 موديل 2014

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 301 موديل 2014، وتنتمي 301 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بيجو 301 موديل 2014 الخارجية

بيجو 301 موديل 2014

تظهر سيارة بيجو 301 موديل 2014 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بيجو 301 موديل 2014

بيجو 301 موديل 2014

تستمد سيارة بيجو 301 موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة بيجو 301 موديل 2014 الداخلية

بيجو 301 موديل 2014

تحتوي مقصورة بيجو 301 موديل 2014 علي العديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها أحزمة أمان، واضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر بيجو 301 موديل 2014

تباع سيارة بيجو 301 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 301 موديل 2014

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة بيجو 301 موديل 2014 مواصفات بيجو 301 محرك بيجو 301 مقصورة بيجو 301

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

عاطف كامل

أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

صورة أرشيفية

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل يجوز مصاحبة أصدقاء السوء إذا تابوا؟.. أمين الإفتاء يجيب

مفتي الجمهورية يلتقي عددا من القادة الدينيين والجاليات المسلمة في تايلاند

مفتي الجمهورية يلتقي عددا من القادة الدينيين والجاليات المسلمة في تايلاند.. صور

الاحتفال بالمولد النبوي

هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بالصور

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

أطفال المنيا
أطفال المنيا
أطفال المنيا

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد