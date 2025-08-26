السيطرة على حريق محدود بإحدى المراكب النيلية بأسوان

نجحت جهود رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق محدود إندلع داخل غرفة ماكينات احدى المراكب النيلية بأسوان مما أسفر عن إصابة شخصين باختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بنشوب حريق محدود داخل مركب نيلية ، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الحريق حيث تمكنوا من السيطرة عليه قبل امتداده بالمنطقة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

فيما لقى شخصان مصرعهما ، فيما أصيب شخص ثالث في مشاجرة بأسوان ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة المختصة إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن مصرع شخصين بطلقات نارية وإصابة آخر وتم نقل المصاب إلى مستشفى كوم امبو لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتعرض شخص للإصابة بطلق نارى فى ظروف غامضة فى مركز إدفو شمال أسوان ، وجارى تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة له.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوجود مصاب بطلق ناري بإدفو، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بينما انتقلت الأجهزة المختصة إلى المستشفى وتبين أن المصاب يدعى حمام . ر 39 سنة ، وإصابته بطلق ناري بالفخذ الأيمن ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

و لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر نتيحة اصطدام قطار بهما بمدينة أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخصين بقرية أبوالريش التابعة لدائرة المدينة.

انتقلت الجهات المختصة الى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.