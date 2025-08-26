قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصر والكويت.. لقاء عمالي يبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

استقبل عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد العام لعمال الكويت، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العمالية الثنائية بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء لتأكيد عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع عمال وشعبي مصر والكويت.

ضم الوفد الكويتي كلًا من: عبد الرحمن العنزي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، وحمود الفضلي، نائب رئيس اتحاد عمال القطاع الخاص الكويتي.

وقد جرت المباحثات في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور عدد من القيادات العمالية المصرية البارزة. تعاون مشترك وتجارب متبادلة.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات العمالية، وتبادل الخبرات والتجارب في قضايا العمل والعمال.

كما استعرض اللقاء التحديات التي تواجه الحركة العمالية في المنطقة، وأهمية توحيد الجهود لتحقيق مصالح العمال العرب والدفاع عن حقوقهم.

أكد عبد المنعم الجمل، خلال اللقاء، على أهمية هذا التعاون في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيرًا إلى أن الوحدة العمالية العربية هي صمام الأمان لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

ومن جانبه، أعرب الوفد الكويتي عن تقديره للدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في دعم القضايا العمالية على المستويين العربي والدولي.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من: عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام رضوان، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أشرف الدوكار، مساعد أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محسن أش اللـه، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تأكيدًا على متانة العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في مواصلة التنسيق والعمل سويًا لما فيه خير ومصلحة العمال في البلدين.

عبد المنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتحاد العام لعمال الكويت الكويت اتحاد عمال القطاع الخاص الكويتي

