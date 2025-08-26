قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

5 و10 و20 ضعفا.. زيادات قانون الإيجار القديم وفقا لتصنيف المناطق

الايجار القديم
الايجار القديم
حسن رضوان

بدأت الحكومة تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، لتبدأ معها خطوات إعادة تسعير الأجرة الشهرية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية في مختلف المحافظات.

وتتضمن التعديلات تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

250 جنيهًا قيمة مؤقتة لجميع المستأجرين

تنص المادة الرابعة من التعديل على أن المستأجر يلتزم، فور بدء تطبيق القانون، بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، والتي ستتولى تحديد القيمة النهائية طبقًا لتصنيف المنطقة.

تصنيف المناطق وزيادة الإيجار تدريجيًا

بموجب التعديل، يتم تطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية القانونية حسب تصنيف المنطقة كالتالي:

20 ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية الحالية للمناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

10 أضعاف للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

10 أضعاف أيضًا للمناطق الاقتصادية، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وتُحتسب الفروق بين القيمة المؤقتة (250 جنيهًا) والقيمة النهائية التي تُقرها لجان الحصر، وتُسدد على أقساط شهرية ميسّرة تعادل المدة التي استحقت عنها.

الإيجار القديم الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب وحدات السكنية السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين تصنيف المناطق السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

ترشيحاتنا

نيسان

نيسان مصر توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية لتعزيز التدريب وبناء الكفاءات البشرية

Find X9

أوبو تجهز وحوشا جديدة.. تسريبات تكشف عن كاميرات بيريسكوب مزدوجة وبطاريات عملاقة في هواتف Find X9 القادمة

آبل

صراع الأسرار التقنية.. آبل تقاضي موظفًا سابقًا بتهمة تسريب تصميمات "Apple Watch "

بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد