عطاؤه كبير وغير مدعوم إعلاميا.. خالد الغندور يتغني بأداء نجم مودرن سبورت

أشاد الاعلامي خالد الغندور باللاعب علي فوزي نجم مودرن سبورت بعد تألقه وإحرازه هدف في مرمي بيراميدز.

وكتب الغندور عبر فيسبوك :لو عايزين باك رايت حافظ مركزه و مميز دفاعيا ومميز في الكرة العرضية و الفاولات الثابتة هناك لاعب اسمه علي فوزي لاعب انبي و مودرن الحالي و حتي لو سنه كبير بس عطاءه أيضا كبير و لكنه غير مدعوم إعلاميا.

وأحرز على فوزي لاعب مودرن سبورت الهدف الثاني في شباك بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

ونجح علي فوزي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تصويبة رائعة من علامة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي ليسدد كرة على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

تقدم مودرن سبورت على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وأحرز غنام محمد هدف تقدم مودرن سبورت في الدقيقة 10 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي على رأس غنام محمد الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك.