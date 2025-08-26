تعثرات السماوي.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على فوز مودرن سبورت أمام بيراميدز

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز مودرن سبورت على بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على فيسبوك:"تعثرات "السماوي" تستمر!".

وأكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت ، أن القرعة كانت بالنسبة للفريق تحدى كبير لخوض أربع مباريات صعبة أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد في بداية الدوري.

وواصل عبدالظاهر السقا في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم ،الذي يذاع على قناة الحياة أن الفوز على بيراميدز نقطة فارقة في مشوار الفريق في الدوري، ولكن مازال المشوار طويلا في الدوري.

وتابع : أغلقنا مباراة بيراميدز ونستعد لمواجهة حرس الحدود.