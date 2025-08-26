وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد

رحل اليوم الثلاثاء 26 أغسطس عن عالمنا المخرج هاني المهدي، بمجموعة قنوات صدى البلد الفضائية.

ونعى النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات ومواقع صدى البلد، المخرج الراحل هاني المهدي، مخرج برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد الفضائية، والذي وافته المنية اليوم.

10 سنوات من المهنية والاحترافية

ويعمل المخرج الراحل هاني المهدي في قنوات صدى البلد منذ 10 سنوات، تميز خلالها بالتفاني والإخلاص والاحترافية، وحسن الخلق والعلاقات الطيبة التي جمعته بكافة العاملين في القناة.

والمخرج الراحل متزوج ولديه ولد يبلغ من العمر 10 سنوات وبنت 7 سنوات.

ويتقدم العاملون في صدى البلد بالعزاء لأسرة المخرج الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده يواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.