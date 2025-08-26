قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
فن وثقافة

وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد

هاني المهدي
هاني المهدي

رحل اليوم الثلاثاء 26 أغسطس عن عالمنا المخرج هاني المهدي، بمجموعة قنوات صدى البلد الفضائية. 

ونعى النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات ومواقع صدى البلد، المخرج الراحل هاني المهدي، مخرج برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد الفضائية، والذي وافته المنية اليوم.

10 سنوات من المهنية والاحترافية 

ويعمل المخرج الراحل هاني المهدي في قنوات صدى البلد منذ 10 سنوات، تميز خلالها بالتفاني والإخلاص والاحترافية، وحسن الخلق والعلاقات الطيبة التي جمعته بكافة العاملين في القناة. 

والمخرج الراحل متزوج ولديه ولد يبلغ من العمر 10 سنوات وبنت 7 سنوات. 

ويتقدم العاملون في صدى البلد بالعزاء لأسرة المخرج الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده يواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

