أخبار البلد

رسالة طمأنة من وزير الكهرباء لجموع العاملين بالقطاع.. ماذا قال؟

الديب أبوعلي

أجرى المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، زيارة للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الصحراوي أثناء توجهه إلى مدينة العلمين.

وأعرب فؤاد - خلال زيارته عن مشاعر الحب والتقدير التي يكنها جميع العاملين في قطاع الكهرباء للوزير، مشيدًا بالجهود الكبيرة والإنجازات الملموسة التي يقودها، وأسهمت بشكل مباشر في استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مثمناً التواجد الميداني الدائم للوزير بين العاملين، ما كان له أبلغ الأثر في تحفيزهم ورفع روحهم المعنوية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه المشاعر الطيبة من العاملين وقيادة النقابة، والتي تجسدت في المتابعة المستمرة والاهتمام البالغ للاطمئنان عليه وعلى سلامة أفراد الحرس المرافق له بعد الحادث.

وأكد الوزير أن نجاته من ذلك الحادث المؤسف، بفضل الله ودعوات العاملين، وأن هذا الالتفاف يزيده حرصًا على مواصلة العمل بجد لتطوير القطاع، موجهاً الشكر والتقدير، لرئيس المرافق العامة والوفد المرافق له على هذه الزيارة الكريمة، معربًا عن تقديره العميق للدور المحوري، الذي تلعبه النقابة في الدفاع عن مصالح العاملين والسعي الدؤوب لتلبية متطلباتهم.

كما وجه وزير الكهرباء رسالة طمأنة للعاملين، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في مواصلة دعمها المتواصل لهم، والعمل الدؤوب لتحقيق كل ما يخدم مصالحهم ويحقق راحتهم، مشيرا: “نحن نعمل بكل طاقتنا لتعظيم وتطوير قطاع الكهرباء ليكون ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وشدد الوزير: "نحن نسير بثبات على هذا الدرب بدعم قيادي لا يتزعزع، لتحقيق طفرة نوعية في بنية الطاقة الوطنية، تعزز ازدهار الاقتصاد القومي، وتضمن حياة كريمة لكل المصريين، وتضع مصر في مكانتها اللائقة".

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد فهمي، نائب رئيس النقابة العامة للمرافق ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة للكهرباء مصر، ومحمد القاضي، المستشار القانوني للنقابة العامة للمرافق.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة الدكتور محمود عصمت قطاع الكهرباء الطريق الصحراوي الشبكة القومية للكهرباء

