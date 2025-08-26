قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين

غزة
غزة
محمود محسن

قالت هايدي النمر، مديرة مركز استطلاعات الرأي العام بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المركز يتابع نتائج الاستطلاعات التي تجريها مراكز الرأي العالمية المهمة، خاصة في الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، ولاحظت في الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ودعم المواقف الإسلامية والدولية للقضية الفلسطينية.

وأضافت النمر، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ميلًا متزايدًا في الرأي العالمي للتشكيك في الممارسات الإسرائيلية، مما ينعكس على تغيير المزاج الشعبي وارتفاع نسبة الإدانة للجانب الإسرائيلي.

وأكدت أن هذه العوامل تشكل دعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي، إلى جانب المواقف العربية والمصرية، مما يعزز قوة القضية في الوقت الراهن مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل أحداث 7 أكتوبر 2023.

وعن مدى تمثيل هذه الاستطلاعات للشعوب في الدول التي تجرى فيها، أشارت النمر إلى أن مركز المعلومات يعتمد على مراكز استطلاعات رأي عالمية معروفة ذات باع طويل، مثل مركز بيو الذي يجري استطلاعات منذ أكثر من 75 عامًا، ومراكز أخرى مثل يوجافا وزوغبي، والتي تتبع منهجيات علمية وموضوعية دقيقة.

وأوضحت أن هذه المراكز تمتلك خبراء ومتخصصين، وأن عيناتها ممثلة بشكل جيد لجميع الطوائف والمجتمعات في الدول المختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تغطي معظم الولايات.

وفيما يتعلق بكيفية تأثير هذا المزاج الشعبي على قرارات الحكومات، قالت النمر إن دعم نصف المواطنين تقريبًا في دول مثل الولايات المتحدة وكندا للاعتراف بدولة فلسطين يشكل ضغطًا واضحًا على حكومات هذه الدول، لا سيما مع وجود جاليات عربية كبيرة تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل الرأي العام.

وأضافت أن هذا الضغط قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية تزيد من الاحتقان وتدفع باتجاه تغيير مواقف الحكومات السياسية تجاه القضية الفلسطينية.

وفيما يخص العوامل التي قد تغير المزاج العام تجاه القضية، أشارت النمر إلى أن التوجه الإعلامي والبرامج الإعلامية التي تناقش القضية بشكل موسع وقوي تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام، مضيفة أن الإعلام يمثل قوة ناعمة تؤثر على المواطنين بشكل كبير في المجتمعات الغربية، مما ينعكس على مواقف الحكومات.

هايدي النمر مجلس الوزراء الاستطلاعات المواقف الإسلامية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

ترشيحاتنا

ياسر ابراهيم

3 لاعبين يواصلون الغياب عن الأهلي أمام بيراميدز في المباراة المقبلة

مانشستر يونايتد

نجم مانشستر يونايتد يقترب من المغادرة بسبب قلة المشاركة

خالد الغندور

خالد الغندور يشوّق جماهير الكره لمفاجأة اليوم

بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد