نقابة البترول تتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية بالمركزي للإحصاء

أبرمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، اتفاق شراكة مع مركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في إطار دعم وتنمية قدرات العاملين بقطاع البترول وتزويدهم ببرامج تدريبية معتمدة وفق أحدث النظم العالمية.

يأتي هذا التعاون استنادًا إلى مكانة المركز باعتباره أحد المراكز التدريبية القومية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكونه شريكًا مع عدد من المؤسسات العالمية في مجالات التدريب المختلفة، مثل: سيسكو العالمية، ICDL، Berlitz، Certiport، Pearson VUE، إلى جانب حصوله على جائزة Premier+ من أكاديمية سيسكو العالمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتضمن التعاون إتاحة برامج تدريبية متخصصة للعاملين وأبنائهم في مجالات الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، واللغات، مع منح شهادات دولية معتمدة يمكن توثيقها من وزارة الخارجية المصرية. كما يتيح المركز التدريب من خلال فروعه بالعباسية والإسكندرية، بالإضافة إلى التدريب الميداني بالمحافظات والتدريب عن بُعد (Online).

وفي هذا السياق، أكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن هذا التعاون يعكس حرص النقابة على توفير أفضل فرص التدريب والتطوير المهني للعاملين بالقطاع، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم ورفع قدراتهم التنافسية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

ومن جانبه، أعرب اللواء رامي رفعت عبد الحافظ صالح، رئيس الإدارة المركزية لمركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن سعادته بهذا التعاون مع نقابة البترول، مؤكدًا أن المركز يسعى دائمًا إلى مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات النقابية لتوفير برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

كما أوضح محسن جبر، الأمين العام المساعد للنقابة ورئيس أمانة العروض والمزايا، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الأمانة في توفير برامج وخدمات نوعية للعاملين وأسرهم، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح المجال أمام العاملين للحصول على شهادات تدريبية دولية بأسعار رمزية وخصومات خاصة، مما يعزز من فرصهم في التميز المهني والمجتمعي.

شارك توقيع البروتوكول أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، صبري عبد العزيز نائب رئيس النقابة، حسام فاروق نائب رئيس النقابة، محمد صلاح أمين شباب النقابة، علاء زكى أمين العضوية و الإسكان بالنقابة.