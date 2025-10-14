قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد أبو بكر: ترامب وصفنا بالأقوياء.. وقمة شرم الشيخ للسلام مفيهاش غلطة

هاني حسين

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام والتي حضرها الرئيس الامريكي وعدد كبير من قادة العالم .


وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" كان هناك تغطية إعلامية عالمية لفعاليات قمة شرم الشيخ للسلام ".

وتابع خالد أبو بكر :"  قمة شرم الشيخ للسلام كان يغطيها حوالي 600 فرد من مختلف وسائل الغعلام الإقليمية والعالمية ".


وأكمل خالد أبو بكر :" مطار شرم الشيخ غاية في الروعة وشوارع المدينة منظمة بشكل كبيرة وأوجه الشكر لمحافظ جنوب سيناء والعمال المتواجدين في جنوب سيناء ومن عمولا على خروج مدينة شرم الشيخ بهذا الشكل الرائع ".


ولفت خالد أبو بكر :" قمة شرم الشيخ للسلام في مصر مكنش فيها غلطة وظهرنا بمظهر مشرف للغاية "، مضيفا:" ترامب وصفنا بالأقوياء وأشاد بانخفاض معدلات الجريمة في مصر ".

وتابع خالد ابو بكر :"  معدلات النظافة في شرم الشيخ هائلة"، مضيفا:"  كان هناك تسهيلات كبيرة من رئاسة الجمهورية وكان هناك تصاريح لكل شيء ". 
 

