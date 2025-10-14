خالد أبو بكر: ترامب وصفنا بالأقوياء.. وقمة شرم الشيخ للسلام مفيهاش غلطة

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام والتي حضرها الرئيس الامريكي وعدد كبير من قادة العالم .



وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" كان هناك تغطية إعلامية عالمية لفعاليات قمة شرم الشيخ للسلام ".

وتابع خالد أبو بكر :" قمة شرم الشيخ للسلام كان يغطيها حوالي 600 فرد من مختلف وسائل الغعلام الإقليمية والعالمية ".



وأكمل خالد أبو بكر :" مطار شرم الشيخ غاية في الروعة وشوارع المدينة منظمة بشكل كبيرة وأوجه الشكر لمحافظ جنوب سيناء والعمال المتواجدين في جنوب سيناء ومن عمولا على خروج مدينة شرم الشيخ بهذا الشكل الرائع ".



ولفت خالد أبو بكر :" قمة شرم الشيخ للسلام في مصر مكنش فيها غلطة وظهرنا بمظهر مشرف للغاية "، مضيفا:" ترامب وصفنا بالأقوياء وأشاد بانخفاض معدلات الجريمة في مصر ".

وتابع خالد ابو بكر :" معدلات النظافة في شرم الشيخ هائلة"، مضيفا:" كان هناك تسهيلات كبيرة من رئاسة الجمهورية وكان هناك تصاريح لكل شيء ".

