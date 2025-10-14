رسالة حب من ابناء مطروح للرئيس السيسي لنجاح قمة شرم الشيخ

هنأ محافظ مطروح نايبة عن ابناء مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ التاريخية للسلام.

وأكد محافظ مطروح بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، تتقدم محافظة مطروح قيادةً وشعبًا بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة النجاح الكبير والتاريخي لقمة شرم الشيخ للسلام، التي عكست للعالم أجمع مكانة مصر ودورها الريادي في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار.

ويؤكد أبناء مطروح – من القبائل والعمد والمشايخ، والمرأة والشباب، والأجهزة التنفيذية والشعبية – دعمهم الكامل ووقوفهم صفًا واحدًا خلف قيادتهم الوطنية الحكيمة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربان السفينة الذي يقود الوطن بخطى ثابتة نحو المستقبل، ويصون أرضه ويعلي رايته بين الأمم.

ويجدد أبناء مطروح، حُراس البوابة الغربية لمصر، عهدهم الدائم بالولاء والانتماء، ويؤكدون على أن أمن مصر واستقرارها أمانة في أعناق أبنائها جميعًا.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم،

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

حيث تم خلال الحملة رفع نحو ٤٠٠ طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

أشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة

العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة ،إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

أكد نائب المحافظ على استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بكافة المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.