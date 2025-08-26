نجم مانشستر يونايتد يقترب من المغادرة بسبب قلة المشاركة

أفادت شبكة "ذا أثليتك" البريطانية بأن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب كوبي ماينو بات قريبًا من الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم حصوله على دقائق كافية للمشاركة تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وذكرت الشبكة أن ماينو (20 عامًا) يشعر بالإحباط بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني، وهو ما دفعه للتفكير جديًا في خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة اللعب بشكل منتظم، مع نادٍ يضمن له التواجد في التشكيلة الأساسية.

وعلى الرغم من ارتباط ماينو بعقد يمتد حتى صيف 2027، إلا أن مشاركته اقتصرت على 63 دقيقة فقط خلال آخر 5 مباريات، ما يعكس تراجعًا واضحًا في دوره داخل الفريق.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول مؤخرًا تمديد عقد اللاعب حتى عام 2030 مع عرض تحسينات مالية، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، مما يزيد من احتمالات رحيله في الميركاتو الجاري.