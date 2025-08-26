قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

تعرض قناة "ON" قريبًا وحصريًا على شاشتها مسلسل "وتر حساس 2"، من بطولة مجموعة من أقوى وألمع النجوم.

"وتر حساس 2" من بطولة محمد محمود عبدالعزيز، غادة عادل، كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، وإلهام وجدي، ومحمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.

مسلسل وتر حساس ٢

يعود العمل في موسمه الجديد ليستكمل كشف الخيوط المعقدة للعلاقات الإنسانية ، الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، العائلة والصداقة للتواصل مع جمهور واسع على مدار ٤٥ حلقة، تبدأ الأحداث بعودة رشيد، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعيًا لاستعادة مكانته داخل العائلة من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة، التي تؤدي دورها غادة عادل.

ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها، فتشتعل الخلافات داخل العائلة.

وتزداد الأحداث توترًا مع خروج كاميليا، التي تقدمها إنجي المقدم، من السجن، لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.