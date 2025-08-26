البريد المصري يعزز مشاركته بمهرجان العلمين للعام الثالث بسيارات متنقلة

أعلن محمد حشيش، رئيس قطاع التسويق في البريد المصري، عن مشاركة الهيئة في مهرجان العلمين للعام الثالث على التوالي، وذلك ضمن حرص البريد على التواجد في الفعاليات القومية الكبرى التي تبرز الوجه الحضاري والسياحي لمصر.

وقال حشيش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة DMC، إن مشاركة البريد تأتي من منطلق إيمان حقيقي بأهمية دعم الأحداث التي تسلط الضوء على المدن الواعدة مثل العلمين الجديدة، مؤكدًا أن المدينة تشهد نقلة نوعية شاملة على مستوى البنية التحتية والتنظيم والإقبال الجماهيري، سواء من المصريين أو الزوار العرب.

وأضاف:"كل عام نشارك في مهرجان العلمين، ونلاحظ تطورًا هائلًا في المدينة... من مرافق متطورة، إلى تنظيم عالمي، وإقبال كبير من الجماهير، ما يعكس النجاح المستمر لهذا الحدث الكبير."

خدمات على الطريق... من برج العرب إلى مطروح

وأكد حشيش أن مشاركة البريد المصري لا تقتصر على التواجد الرمزي، بل تشمل خدمات فعلية ميدانية تقدم من خلال السيارات البريدية المتنقلة، والتي تغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا من برج العرب إلى مطروح، مشيرًا إلى أن هذه السيارات تقدم خدمات مالية وبريدية متكاملة للجمهور على مدار اليوم.