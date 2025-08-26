تشكيل فاركو لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً، حيث يسعى الزمالك لتعزيز موقعه في جدول الترتيب بعدما جمع 7 نقاط من 3 مباريات، حقق خلالها فوزين وتعادل وحيد، ليحتل المركز الثالث.

في المقابل، يدخل فاركو اللقاء وهو في المركز الـ21 والأخير برصيد نقطة وحيدة، بعد التعادل في مباراة واحدة والخسارة في مواجهتين، ما يجعله في حاجة ماسة إلى تحسين نتائجه.

تشكيل فاركو أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد شيكا

خط الدفاع: إسلام المزين، محمد سيد، محمد حسين، معاذ مسعد، جابر كامل

خط الوسط: محمود فرحات، أحمد البحراوي، مروان مجدي، محمد فخري

خط الهجوم: كريم الطيب