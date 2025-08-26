ألفينا والدباغ في الهجوم..تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

أحمد فتوح.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

ناصر ماهر .

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان ألفينا بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي