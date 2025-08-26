القومي للمرأة يعقد 32 جلسة دوار توعوية بكفر الشيخ.. صور

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، 32 جلسة دوار ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك تحت رعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف.

واستهدفت الجلسات التوعوية أكثر من 1600 سيدة ورجل بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وجاءت الموضوعات المطروحة لتعالج قضايا محورية تؤثر على استقرار المجتمع، شملت: مخاطر الزواج المبكر، أشكال العنف وآثاره السلبية، مخاطر ختان الإناث، والتحديات المرتبطة بالزيادة السكانية.

وقد شهدت الجلسات تفاعلًا كبيرًا من المشاركين الذين طرحوا تساؤلاتهم ومداخلاتهم، بما يعكس الوعي المتنامي بأهمية مناقشة هذه القضايا بشكل علمي ومجتمعي.

وأكدت المناقشات ضرورة تضافر الجهود لنشر ثقافة الوعي الصحي والاجتماعي، وخلق بيئة داعمة للمرأة والأسرة المصرية.

ويأتي هذا النشاط في إطار سلسلة من الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بالتعاون مع مختلف الشركاء، لتوعية المجتمع وتعزيز دوره في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار الأسرة، وبما يحقق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية