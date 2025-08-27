ناقد رياضي: «ريبيرو» مُصر على فكرة واحدة .. والأهلي يدفع الثمن

تحدّث أحمد عايدي، المحلل الرياضي، عن أداء لاعبي الأهلي والمدير الفني خوسيه ريبيرو في الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عايدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "لن أعفي لاعبي الأهلي من المسؤولية، ولكن ريبيرو مُصرّ على اللعب بفكرة واحدة فقط، وهي الاختراق من العمق لا غير."

وتابع: "هناك لاعب في فريق مودرن كلمني بعد مباراة الأهلي، وقال لي: إحنا نازلين نشوف مين من لاعبي الأحمر يقدر يراوغ واحد واتنين.. كانوا نازلين يبذلوا 200% من مجهودهم قدام الأهلي."

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع غزل المحلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره بيراميدز، يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسيطر النادي الأهلي على مجريات مباراته أمام غزل المحلة طوال الـ90 دقيقة، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص المحققة، في ظل بسالة دفاعية من خط ظهر فريق غزل المحلة.