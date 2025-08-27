إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تصنيع الأسلحة بالشرابية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بمنطقة الشرابية.



تم القبض على المتهم بعد معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، والتى تفيد قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (196 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأشكال والأنواع" – مجموعة من الأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.