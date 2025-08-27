اليوم .. فصل الكهرباء عن 5 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي بمغذي «عبد العليم رزق» بمدينة بيلا، اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

خريطة فصل الكهرباء في كفر الشيخ

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها ، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «مجلس مدينة بيلا - الجوازات - الأهرام - الكنيسة - التحرير القديم».

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أنّ المناطق المُتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.