رئيس جامعة بنها: محو أمية 7546 مواطنًا بالقليوبية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أنه تم محو أمية 7546 دارس خلال العام الجامعي 2024/2025م وذلك طبقا لتقارير الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد "الجيزاوى"، أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية مواطنى محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ودعم خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".