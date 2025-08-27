تداول 80 ألف طن و731 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وبلغت 7 سفن وتم تداول 80000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 731 شاحنة و289 سيارة.

وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع، 317 شاحنة و209 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 414 شاحنة و80 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى الكرنك وعلى متنها 65 الف طن قمح فرنسي لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

وتغادر السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و279 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1834 راكب بموانيها.

