بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

خالد الغندور يحسم الجدل: لا مفاوضات بين بيراميدز وكولر

كولر
كولر
منار نور

 

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات رسمية مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، لتولي القيادة الفنية للفريق.

وقال الغندور، خلال تقديمه برنامج "ستاد المحور"، إن الأنباء المتداولة حول وجود اتصالات بين إدارة بيراميدز وكولر لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنه تواصل بنفسه مع مصدر مقرب من المدرب السويسري، والذي نفى تمامًا حدوث أي تواصل سواء من النادي أو عبر وكيله.

وأوضح أن نجاحات كولر مع الأهلي جعلت اسمه مطروحًا بشكل دائم في الإعلام والجماهير، وهو ما يفسر ربطه بأي نادٍ يبحث عن مدرب يمتلك خبرات كبيرة، مشددًا على أن المدرب لم يدخل في أي مفاوضات مع بيراميدز حتى الآن.

وأضاف الغندور: "من الطبيعي أن يتم ربط اسم كولر بأي نادٍ كبير يحتاج مدربًا، خاصة بعد إنجازاته مع الأهلي، لكنه في الوقت الحالي بعيد تمامًا عن أي تفاوض مع بيراميدز، وفي حال وصول عرض رسمي، فإن الأمر سيكون محل دراسة وفقًا لرؤيته وظروفه".

وأكد أن كولر لا يلتفت للشائعات، ولا يعتبر أي حديث عن وسطاء أو اجتهادات جماهيرية مفاوضات حقيقية، موضحًا أن المدرب السويسري يعتمد فقط على العروض الرسمية المباشرة عبر وكيله.

خالد الغندور الزمالك فوز الزمالك

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

فرص العمل المتاحة

20 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في إيطاليا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في لقائه بأنتي راوتافارا المبعوث الفنلندى الخاص لشئون المياه

وزير الري: آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدراسة المشروعات التنموية بدول النيل

رسامة شمامسة جدد

رسامة 24 شماسًا في ختام نهضة صوم العذراء بالزقازيق

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

