خالد الغندور يحسم الجدل: لا مفاوضات بين بيراميدز وكولر

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات رسمية مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، لتولي القيادة الفنية للفريق.

وقال الغندور، خلال تقديمه برنامج "ستاد المحور"، إن الأنباء المتداولة حول وجود اتصالات بين إدارة بيراميدز وكولر لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنه تواصل بنفسه مع مصدر مقرب من المدرب السويسري، والذي نفى تمامًا حدوث أي تواصل سواء من النادي أو عبر وكيله.

وأوضح أن نجاحات كولر مع الأهلي جعلت اسمه مطروحًا بشكل دائم في الإعلام والجماهير، وهو ما يفسر ربطه بأي نادٍ يبحث عن مدرب يمتلك خبرات كبيرة، مشددًا على أن المدرب لم يدخل في أي مفاوضات مع بيراميدز حتى الآن.

وأضاف الغندور: "من الطبيعي أن يتم ربط اسم كولر بأي نادٍ كبير يحتاج مدربًا، خاصة بعد إنجازاته مع الأهلي، لكنه في الوقت الحالي بعيد تمامًا عن أي تفاوض مع بيراميدز، وفي حال وصول عرض رسمي، فإن الأمر سيكون محل دراسة وفقًا لرؤيته وظروفه".

وأكد أن كولر لا يلتفت للشائعات، ولا يعتبر أي حديث عن وسطاء أو اجتهادات جماهيرية مفاوضات حقيقية، موضحًا أن المدرب السويسري يعتمد فقط على العروض الرسمية المباشرة عبر وكيله.