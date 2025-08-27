محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ

فتحت أبواب 654 لجنة انتخابية بمحافظة الغربية أبوابها صباح اليوم لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025م، علي مستوي في قري ومراكز المحافظة.

دعم محافظ الغربية

في ذات السياق أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة في حالة جاهزية كاملة لاستقبال المواطنين منذ الصباح الباكر، مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية أنهت استعداداتها لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تليق بأبناء المحافظة.

غرفة العمليات المركزية

وكشف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالديوان العام في حالة انعقاد دائم ومتصلة بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، بالإضافة إلى الربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيراً إلى أنه سيتابع الموقف ميدانياً وعلى مدار الساعة لضمان انسيابية التصويت وتوفير أقصى درجات الراحة للناخبين.

تجهيز المقار الانتخابية

وأشار اللواء الجندي إلى أن المحافظة راعت تجهيز المقار الانتخابية بكامل المستلزمات والفرش والإضاءة، مع توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، ومظلات ومناطق انتظار للتيسير على المواطنين، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي وانتشار سيارات الإسعاف المجهزة بالقرب من اللجان للتعامل الفوري مع أي طارئ.

الاستحقاق الدستوري

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بدعوة أبناء المحافظة للمشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، قائلاً: “أدعو جميع المواطنين إلى التوجه للجان والإدلاء بأصواتهم، فالانتخابات واجب وطني وحق دستوري، ومشاركة أبناء الغربية ستعكس دائماً وعيهم وحسهم الوطني وتظهر الصورة المشرفة لعروس الدلتا”.