اقتصاد

التمثيل التجاري تشارك في منتدى الأعمال والاقتصاد: تركيا - أفريقيا بإسطنبول

خلال منتدي الأعمال والاقتصاد
خلال منتدي الأعمال والاقتصاد
ولاء عبد الكريم

شارك الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار،  رئيس التمثيل التجاري المصري، نيابةً عن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال والاقتصاد: تركيا – أفريقيا، الذي عُقد بمدينة إسطنبول تحت رعاية وزارة التجارة التركية والمجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة واسعة من كبار الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من تركيا ومختلف الدول الأفريقية، حيث حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حضور الفعاليات الختامية الرسمية للمنتدى.

وتضمنت أنشطة زيارة الوزير المفوض التجاري  د. عبد العزيز الشريف المشاركة في الاجتماع الوزاري العام الذي ترأسه  عمر بولات – وزير التجارة التركي – بمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة والاقتصاد الأفارقة

وألقى كلمة مصر التي عرض خلالها محاور استراتيجية التعاون المصرية – الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة رئيسية للاستثمارات التركية والأجنبية للنفاذ إلى أسواق القارة الأفريقية.

وأشار إلى التعاون المصري – التركي المشترك في أفريقيا من خلال ملتقى “جسور التعاون المصري التركي في أفريقيا” بقطاع المقاولات، الذي نظمه التمثيل التجاري المصري بالتعاون مع اتحاد المقاولين الأتراك في العاصمة أنقرة مطلع أكتوبر الجاري، بمشاركة عشر شركات مصرية كبرى وعدد من البنوك ووحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

كما ألقى الشريف كلمة رئيسية في جلسة العمل الخاصة بعنوان “سلاسل القيمة في قطاع المنسوجات: التحديات والفرص للتعاون بين تركيا وأفريقيا”، حيث استعرض الدور الحيوي الاقتصادي والاجتماعي لقطاع المنسوجات في القارتين، مشيرًا إلى نجاح التجربة التركية في الاستثمار في مصر والاعتماد عليها كمركز صناعي وسلسلة قيمة رئيسية للمنتجات التركية في قطاع المنسوجات والملابس مما يعزز أهمية التوسع التركي في أفريقيا.

وأوضح أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات تصنيعية ومواد خام تنافسية تؤهلها لتكون شريكًا فاعلاً في سلاسل القيمة العالمية.

كما أدار رئيس التمثيل التجاري المصري الجلسة الخاصة بمصر، التي خُصصت لاستعراض فرص الاستثمار والتطورات الاقتصادية المصرية أمام نخبة من الشركات المصرية والتركية المشاركة في المنتدى، حيث تم تسليط الضوء على المزايا التنافسية للسوق المصري والفرص الواعدة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وعلى هامش المنتدى، عقد د.عبد العزيز الشريف لقاءً مع مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي وأحد أقدم المستثمرين الأتراك في مصر، حيث تم بحث الترتيبات الخاصة بالزيارة المنتظرة للمهندس الوزير إلى إسطنبول مطلع نوفمبر المقبل للمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء الكومسيك، والتي ستتضمن كذلك قيام المكتب التجاري في إسطنبول برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا بتنظيم برنامج لقاءات ثنائية مكثف مع الجهات الرسمية وتجمعات الأعمال والشركات التركية لتعزيز مسار الشراكة الاستراتيجية المصرية – التركية التي دخلت بالفعل مرحلة متقدمة من التعاون.

واختُتمت الجلسة الختامية للمنتدى بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد في كلمته على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تركيا والدول الأفريقية، مشيدًا بما تحقق من نتائج عملية خلال المنتدى. كما شهدت الجلسة الختامية الإعلان عن مجموعة من المبادرات والمشروعات المقترحة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 10 مليارات دولار أمريكي، فيما تجاوز حجم الاستثمارات التركية في مصر 4 مليارات دولار، موزعة على مئات الشركات والمصانع العاملة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، الكيماويات، الصناعات الهندسية، والمواد الغذائية.

