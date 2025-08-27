إجراء القرعة الـ11 للمواطنين أصحاب توفيق الأوضاع في الرابية.. الثلاثاء

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء القرعة العلنية الحادية عشرة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، يوم الثلاثاء المقبل 2/9/2025، بمقر جهاز مدينة الشروق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الحادية عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وطبقا لشرائح المساحات (۲۰۹م٢ - ٢٧٦م ٢ – ٤٠٠ م٢ – 500م2 – 600م2 – 700م2) بنطاق منطقة الرابية.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحاً في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهاً عن أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.