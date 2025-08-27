ضبط 88 طن أعلاف وأسمدة زراعية مغشوشة بكفر الشيخ

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة بتوجيه حملة مُكبرة إستهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط مصنع ومخزنين ومحلين لتصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص"، كائنين بدسوق بمحافظة كفر الشيخ وبداخلهم مضبوطات بلغت (88 طن مواد خام تستخدم فى إنتاج الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية – 20 طن أسمدة زراعية و 320 عبوة مبيدات زراعية "بدون ترخيص") من الجهات المختصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.