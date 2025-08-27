ديمبلي يكشف عن نصيحة ميسي «الذهبية» له

كشف عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، عن نصيحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي له، عندما تزاملا الثنائي في صفوف برشلونة.

وقال ديمبلي في تصريحات نشرها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “نصحني ليو ميسي بالتحلي بالجدية إذا أردتُ تحقيق أحلامي، بعد ذلك، بدأتُ أتابعه وأتعلم منه على أرض الملعب”.

وأضاف النجم الفرنسي: “لطالما كان ميسي لاعبي المفضل، هو من جعلني أعشق برشلونة”.

ويتصدر عثمان ديمبلي قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025، بعد أن قاد باريس سان جيرمان لحصد معظم ألقاب الموسم الماضي.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:

الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)

الإسباني لامين جمال (برشلونة)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)

الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)

الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)

الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال)

المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)

الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)

البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)

الإسباني بيدري (برشلونة)

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)

البرازيلي رافينيا (برشلونة)

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)

الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)

البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)

الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)